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إنقاذ نحو 300 مهاجر قبالة سواحل ليبيا

عرب وعالم

ضبط 185 مهاجرًا قبالة سواحل ليبيا
ضبط 185 مهاجرًا قبالة سواحل ليبيا

المصريون ووكالات

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أعلنت منظمة "برواكتيفا اوبن ارمز" الإسبانية أن سفينة "أوبن آرمز" التابعة للمنظمة أنقذت نحو 300 مهاجر غير شرعي قبالة الساحل الليبي.
ونقلت قناة الحرة الأمريكية، أمس الجمعة، عن المنظمة غير الحكومية " بعد 24 ساعة فقط من وصولنا إلى البحر الأبيض المتوسط، أنقذت السفينة قاربين كانا يشرفان على الغرق على متنهما أكثر من 200 شخص، رجال وحوامل وأطفال".
وأعلنت المنظمة في ما بعد إنقاذ قارب ثالث على متنه 29 امرأة وخمسة أطفال و 56 رجلا.
وقد استأنفت السفينة عملها أواخر نوفمبر الماضي ، مع زورقين آخرين في عمليات الإنقاذ في ?البحر المتوسط? قبالة ?ليبيا?.

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