أغرب رد من رانيا يوسف على مهاجمة "أديب" لفستانها الجديد

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عمرو أديب

فستان رانيا يوسف

انتقد الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "الحكاية" - الفستان الجديد الذي ظهرت به الفنانة رانيا يوسف في حفل توزيع جوائز "دير جيست".

وقال "أديب" خلال برنامجه المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" : "هو أنتي مبتتعلميش يا رانيا؟ .. مقلقتيش لما نزلتي بالفستان دة من البيت؟".

و ردت "رانيا يوسف" في مداخلة هاتفية ، قائلة: "البطانة موجودة والله يا عمرو .. البطانة شورت عشان هي دي الموضة السنادي .. نعمل ايه؟".

وأضافت: "داليا البحيري كانت لابسة واحدة زيه واشترته من نفس المحل اللي اشتريته منه في دبي".

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