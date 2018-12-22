الأهلي يضم الشحات مقابل 80 مليون .. ومفاجأة حول الممول للصفقة

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العين الإماراتي

حسين الشحات

كشفت مصادر مطابقة عن قرب انضمام حسين الشحات - لاعب العين الإماراتي - إلى النادي الأهلي خلال أيام .

وأكدت مصادر صحفية أن الصفقة ستتكلف أكثر من 4 ملايين دولار ، سيتحمل نصفها رجل أعمال إماراتي محب للأهلي ، بينما تتحمل خزينة الأحمر نصف الصفقة الآخر .

وتوصلت المفاوضات بين الطرفين إلى قبول "العين" بانتقال الشحات للأهلي عقب كأس العالم للأندية المقرر انتهاؤه خلال أيام.

وكان الأهلي حصل على توقيع "الشحات" أثناء انضمامه لأحد معسكرات المنتخب الوطني بالإسكندرية في حضور مسؤول كبير بالقلعة الحمراء.

ومن المتوقع أن يحصل الشحات على 5 ملايين جنيه في الموس الواحد بالأهلي فضلًا عن عقود الإعلانات والميزات الأخرى.

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