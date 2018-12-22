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القبض على شاب قام بفعل مشين أمام فتاة بميكروباص

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فعل خادش للحياء

تمكنت مباحث النزهة من القبض على شاب ارتكب أفعالًا مشينة أمام فتاة أثناء استقلالهما سيارة أجرة بمنطقة جسر السويس.

وكانت المتابعة الأمنية رصدت مقطعًا فيديو متداول على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام شاب بأفعال مشينة وخادشة للحياء أمام فتاة بالمكروباص .

حددت أجهزة الأمن الشاب، وألقت القبض عليه، وتبين أنه يدعى "عمر. ح"، 23 سنة، موظف بإحدى الشركات الخاصة، ومقيم بدائرة قسم شرطة السلام.

وأشارت التحريات إلى أن المقبوض عليه استقبل ميكروباص من منطقة الدمرداش باتجاه عرب جسر السويس واستغل جلوس فتاة بجانبه في المقعد الأخير ليقوم بأفعال مخلة وخادشة للحياء مما صنع بينهما مشادة انتهت بالتقاط الفتاة فيديو له .

اتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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