  • السبت 22 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:14 ص
بحث متقدم
محمد صلاح

هجوم على لاعب وولفرهامبتون بسبب ما فعله مع صلاح بين الشوطين

حسين الشحات

الأهلي يضم الشحات مقابل 80 مليون .. ومفاجأة حول الممول للصفقة

رانيا يوسف

أغرب رد من رانيا يوسف على مهاجمة "أديب" لفستانها الجديد

سميرة عبد العزيز

سميرة عبد العزيز تكشف سر جديد عن تصريحها المسيء لمحمد رمضان

رانيا يوسف

رانيا يوسف تثير الجدل من جديد بهذا الفستان الصادم

احتجاجات السودان

رد صادم لـ"أديب" على المظاهرات السودانية.. هذا ما قاله

جمارك السيارات ببورسعيد

بشرى سارة من وزير المالية بشأن أسعار السيارات

توفيق عكاشة

"عكاشة" يفجر مفاجأة مدوية بشأن مقتل "القذافي"

بطاطس

البطاطس.. تدخل موسوعة "المحاصيل النادرة"

أرشيفية

الخطيب الغائب.. أزمة المساجد فى كل «جمعة»

مصرع فنان شهير في حادث مروع

الصفحة الأخيرة

طارق حسون
طارق حسون

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

مقتل 7 لاعبين كرة في حادث مروع

#

مصرع مطرب شهير في حادث مروع

#

تطورات جديدة فى مصرع الفنانة غنوة

#

مصرع 20 شخصا حصيلة حادث سير بنيويورك

فنان شهير

الموسيقار طارق حسون

قالت صحف ووسائل إعلام عراقية إن الموسيقار طارق حسون توفي أمس الجمعة في انفجار مروع نتج عن تسرب للغاز حدث بمنزله .

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن "حسون" قضى عن عمر يناهز 84 سنة بعد نقله إلى المستشفى مصابًا بحروق كبيرة.

ونشر مصطفى العنزي أحد أقارب الموسيقار الراحل عبر حسابه الشخصي بموقع " فيسبوك":إنا لله وإنا إليه راجعون توفي اليوم عم والدي الأستاذ الدكتور طارق حسون فريد والذي تعرض إلى حادث إثر انفجار الغاز في منزله تسبب بحروق شديدة في جسده يوم الخميس المصادف 13/ 12 ونقله إلى مدينة الطب قسم الحروق ومن بعدها إصابته بجلطة دماغية أدت إلى وفاته اليوم الجمعة
نسألكم الفاتحة والدعاء".

وشُيعت جنازة الراحل من مدينة الطب في بغداد .

جدير بالذكر أن طارق حسون فريد، موسيقار عراقى كبير، يعد مؤسس قسم الموسيقى في كلية الفنون الجميلة ببغداد، وشقيق الفنان الراحل بدري حسون فريد.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

المصري.. بعافيه حبتين

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مصرع فنان شهير في حادث مروع
» القبض على شاب قام بفعل مشين أمام فتاة بميكروباص
» 7 ميزات رائعة يتيحها "واتساب" بدءًا من 2019
» شاهد: ماذا قال "أديب" عن ضرب فتاة سورية في أمريكا
» عمرو أديب يحذر من هذا الأمر الخطير مطلع العام
» بالفيديو: صلاح يقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي
» تعليق الدراسة بكافة جامعات ولاية الخرطوم
» 3 شهداء و40 جريحًا برصاص الاحتلال شرقي غزة
» قصة الفينو "غير الدستوري" بالمنوفية
» هكذا أقنع "أردوغان" "ترامب" بالانسحاب من سوريا
» «إسرائيلي» يهدد برحيل محمد صلاح عن ليفربول

استطلاع رأي

من هو أفضل إعلامي في مصر عام 2018؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين