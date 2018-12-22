وزيرة الهجرة تتحدث عن علاقتها بمفيد فوزي لأول مرة

روت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، موقفًا طريفًا حدث معها خلال تسجيلها لأول لقاء تليفزيوني قائلة: "إنها شعرت برهبة و"خضة" كبيرة، مشيرة إلى أنها كانت تشغل منصب قنصل مصر في روما في ذلك الوقت.

وأضافت مكرم خلال حواره ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، :"أنها تتذكر أن أول لقاء تليفزيوني معها جمعها بالإعلامي مفيد فوزي، الذي استضافها بدلاً من سفير مصر في إيطاليا للحديث عن الهجرة غير الشرعية، حيث رأى السفير أنها الأكثر تخصصًا في هذا الملف.

وتابعت: "شعرت بالرهبة من كل شيء سواء الإضاءة والكاميرات والأسئلة"، مشيرة إلى أنها لم تكن متدربة على الحديث التليفزيوني، وتتحدث وتجاوب على الأسئلة بتلقائية وطبيعية دون ورقة أو تحضير.

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