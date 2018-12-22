هذه الدول تدخلت فى انتخابات الكونجرس

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قال مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، دان كوتس، إن قوى خارجية، تشمل روسيا والصين وإيران، سعت للتأثير على انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في 2018، لكن لا توجد أدلة على اختراق أنظمة الانتخابات الأمريكية، مضيفًا أن أجهزة المخابرات لم تقيم أثر جهود التأثير الخارجي على نتائج الانتخابات، إذ جاءت النتائج في تقرير قدمه كوتس إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوكالات الأمريكية المشاركة في أمن الانتخابات كما هو مطلوب بموجب أمر تنفيذي وقعه ترامب في سبتمبر، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.

وأعلن الأمر أن التدخل في الانتخابات حالة طوارئ وطنية في أعقاب تقييم مخابراتي أفاد بأن روسيا نفذت عملية للتأثير على انتخابات الرئاسة لعام 2016 لصالح ترامب أمام منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، ونفت روسيا التدخل في انتخابات 2016.

وقال كوتس في بيان عن تقرير انتخابات 2018 في هذه المرة، لا تملك أجهزة المخابرات تقارير مخابراتية تشير إلى أي تهاون في البنية التحتية الانتخابية في بلدنا كان من شأنه أن يمنع التصويت أو يغير الأصوات أو يعطل القدرة على فرز الأصوات.

وتابع قائلا: «كان النشاط الذي رأيناه منسجما مع ما تبادلناه في الأسابيع التي سبقت الانتخابات، روسيا ودول أخرى، تشمل الصين وإيران، نفذت أنشطة تأثير وحملات رسائل تستهدف الولايات المتحدة لتعزيز مصالحها الاستراتيجية»، ولم يسهب كوتس بشأن تفاصيل عمليات التأثير الخارجية.

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