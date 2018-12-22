السيسي يفتتح عددًا من الصوب الزراعية بالعاشر من رمضان

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متابعات - الدويني فولي

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مباشر

الرئيس السيسي

العاشر من رمضان

الصوب الزراعية

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل، عددًا من الصوب الزراعية ضمن المشروعات القومية، التي تشارك فيها عدد من الجهات.

ومن المقرر افتتاح 7100 صوبة زراعية على مساحة 34 ألف فدان في مدينة العاشر من رمضان، نفذتها الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة التنمية الشاملة للدولة في مجال الأمن الغذائي والحرص على سد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك وتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري.

ويستهدف المشروع إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، فضلاً عن سيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة الخالية من الملوثات وتوفير زهور القطف بالأسواق المحلية بكميات تسمح بزيادة تداولها، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة.

 

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