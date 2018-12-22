المالية تعرض خطتها لخفض الدين العام

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"شينجوا": مصر تقلص الدين العام لـ92%

عرضت وزارة المالية، على لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برنامج عمل يضمن 7 محاور رئيسية ومهمة، كان أبرزها السيطرة على الدين العام.

ويتضمن البرنامج خطة وزارة المالية، لخفض الدين العام على المدى المتوسط، وتم استعراض محاور هذه الإستراتيجية خلال مجموعة من الاجتماعات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء اللجنة الوزارية الاقتصادية، كما تم عرض هذه الإستراتيجية بصفة مبدئية على رئيس الجمهورية. وتضمنت الإستراتيجية عدة محاور، منها وضع السيناريوهات المقترحة لخفض نسبة الدين العام إلى أقل من 70% من الناتج المحلى خلال الـ4 سنوات القادمة.

كما تضمنت الخطة أيضا، وضع سقف برقم معين للقروض الخارجية طوال السنوات الأربع القادمة، إلى جانب الحصول على هذه القروض بأفضل الشروط والتسهيلات، فضلا عن تنفيذ برنامج الطروحات وفق الجدول الزمني المقرر مع مراعاة مرونة هذا الجدول وفقا لتقلبات سوق المال، إلى جانب القيام بتسوية المديونيات، وإطالة آجال الديون.

وتضمنت الخطة وضع حد أقصى للاقتراض الخارجى سنويا لا يجوز الخروج عليه إلا فى حالات الضرورة القصوى، بالإضافة إلى القيام بحصر جميع احتياجات الوزارات والهيئات من التمويل وإعداد دراسة ممنهجة تتضمن تكاليف تلك المشروعات ومدى جدواها.

إلى جانب التنسيق بين البنك المركزى والمالية لتوفير التمويل المحلى، وحال تعذر ذلك يتم اللجوء للاقتراض الخارجى، وإعداد دراسة تبين طُرق سداد القروض ومدى تأثيرها على التصنيف الائتماني لمصر بالتنسيق مع الجهة طالبة التمويل.

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