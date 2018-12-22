الأمن يضبط مشتبهين ويسحب رخص مخالفة في فيصل

22 ديسمبر 2018 - 09:54 ص

قامت قوات الأمن في الجيزة بعمل حملة مكبرة في شارع فيصل صباح اليوم لضبط المخالفين.

وواصلت أجهزة الأمن بالجيزة، جهودها لضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين.

تم القيام بحملة مكبرة بشارع الملك فيصل دائرة قسم شرطة الطالبية، وقد أسفرت الحملة عن ضبط 32 مشتبهًا به، وسحب 13 رخصة، وتحرير 46 نموذج 125.

كما تم رفع 40 كرسيا، 14 ترابيزة، 5 استاند، 3 شمسية، 2 عربة يد، 3 مدرج فاكهة، 2 ميزان، 3 مليكان ملابس، 15 قلب شيشة.