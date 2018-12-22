الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا لـ"جيما" الإثيوبي

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الاهلى

إثيوبيا

بطولة

محمد يوسف

يختتم فريق الأهلي، تدريباته الثالثة عصر اليوم، استعدادًا لمباراة جيما الإثيوبي والمقرر لها عصر غدًا في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويؤدي الأهلي مرانه اليوم على ملعب المباراة وفي نفس توقيتها حسب لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ويُشارك فيه جميع اللاعبين الـ19 الذين أصطحبهم الجهاز الفني في رحلة أثيوبيا.

ويحاضر محمد يوسف المدير الفني للأهلي لاعبي الفريق بفندق الإقامة لشرح عدة أمور خاصة باللقاء أملا في تحقيق نتيجة جيدة.

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