القرنى يكشف عن ناديه المفضل

22 ديسمبر 2018 - 10:04 ص

قال الداعية السعودي عائض القرني، إنه يحب جميع الرياضيين، وأنه لا يشجع ناديًا على حساب آخر، بل يشجع الجميع ويبارك للجميع، لأن المملكة كلها مجتمع ونسيج واحد.

وأضاف في تدوينة مصغرة علي حسابه في تويتر: "هذا هو فريقي المُفضّل الذي أشجّعه، وأبارك لهم.. الهلال الأهلي، الاتحاد النصر، الشباب الباطن، الفتح الاتفاق، القادسية والتعاون.. مُحبكم عائض القرني".

وأكد القرني في مقطع فيديو نشره علي حسابه علي تويتر: "نحن تحت قيادة واحدة ودين واحد ووطن واحد، ويجب أن ننبذ التعصب وحرام السب والشتم والتعصب، ويجب أن نطهر أنفسنا ونرتقي بالرياضة؛ لأنها رسالة، ونحن إخوة في النهاية، وأسرة واحدة لا غالب ولا مغلوب ومبارك للجميع" .

وأشار إلى أن الرياضة تواصل ومحبة "إنما المؤمنون إخوة"، ونحن نبارك للجميع ولكل الأندية، وفي الأخير نحن إخوة ونعيش في وطن واحد، وكل الشعب مع القيادة".