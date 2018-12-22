أديب عن تعرض سورية للضرب: "ده سفالة وقلة أدب"

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الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

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عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو يرصد تعرض فتاة سورية في إحدى الجامعات الأمريكية للعنصرية والتنمر، قائلا: "حادثة مؤلمة، والله حرام".

وعقب أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "عايزكم تشوفوا الشعوب لما تنهار بيحصل في عيالها إيه، إحنا بنخاف على الدولة".

وأضاف أديب: "ده افتراء، وجبروت، وقلة أدب، وسفالة، وعدم إنسانية، ربنا ما يوعد حد، آدي اللي معندهوش دولة، ومش وراه ضهر، شىء مؤلم"، لافتًا إلى أن الفتاة التي ضربت المواطنة السورية قبض عليها، وتم التحقيق معها.


شاهد الفيديو..


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