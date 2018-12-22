المصرى يدخل اختبارا صعبا أمام بطل بوركينا فاسو

22 ديسمبر 2018 - 10:12 ص

يدخل فريق المصري البورسعيدي اختبارًا صعبًا حينما يواجه ساليتاس أف سى بطل بوركينا فاسو، فى السادسة مساء اليوم على استاد الرابع من أغسطس بالعاصمة واجادوجو، فى إياب دور الـ32 بالكونفدرالية.

ويتطلع إيهاب جلال المدير الفني الجديد للمصري، لتحقيق نتيجة إيجابية حفاظًا على المشوار الأفريقي بعدما تلقى هزيمة مفاجئة فى مباراة الذهاب على استاد النادى المصرى ببورسعيد بثنائية نظيفة، ويحتاج الفريق البورسعيدى للفوز بأكثر من هدفين من أجل حجز بطاقة التأهل للدور التالى.

وحذر إيهاب جلال لاعبيه من استقبال أي أهداف فى اللقاء، مشددًا عليهم بضرورة توخي الحذر الدفاعى وتأمين الشباك مع استغلال أنصاف الفرص لتحقيق الهدف وهو التأهل والعودة ببطاقة التأهل.