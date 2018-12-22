"التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين

22 ديسمبر 2018 - 10:16 ص

أعلنت وزارة التموين عن خبر جديد بخصوص المحذوفين من بطاقات التموين.

من جانبه، قال عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، إنه سيتم إعادة الدفعة الثالثة من المحذوفين من بطاقات التموين اليوم السبت بعد تحديث بياناتهم واستكمال البيانات الناقصة لضمهم ضمن منظومة صرف السلع التموينية المدعمة وتمكنهم من صرف المقررات التموينية عن الشهر الجاري.

وأضاف مدكور في تصريحات صحفية، أنه حال تحديث البيانات الخاطئة بالنسبة للمحذوفين سيتم إعادتهم خلال أسبوع للمنظومة.

وأوضح أنه تم توزيع ما يقرب من 3 ملايين استمارة مجانية بمكاتب التموين لتلقى التظلمات من المواطنين سواء حذف، أو معلومات خاطئة، مشيرًا إلى أنه بمجرد توجه المواطن إلى مكتب التموين وحصوله على الاستمارة وملء بيانات التظلم الخاص به وتسجيلها إلكترونيًا ومراجعتها خلال أسبوع وبعد التأكد من صحة البيانات، سيتم إعادة صاحب المتظلم إلى منظومة الدعم.

وأشار مدكور إلى أن هناك نوعية أخرى من الاستمارات لدى مكاتب التموين وهى استمارة "أداء الخدمة" بقيمة جنيه فقط، وهى خاصة بأداء كافة الخدمات من خلال مكاتب التموين سواء المتعلقة بإصدار بطاقات الفصل الاجتماعي أو البدل الفاقد أو التالف أو البطاقات الجديدة أو تغيير محل إقامة أو إضافة أو حذف أفراد وغيرها من الخدمات الأخرى.

وأكد أن مكاتب التموين تواصل تقديم كافة الخدمات للمواطنين خاصة فيما يتعلق بتلقي التظلمات وإعادة المحذوفين إلى البطاقات، ومن بداية الشهر الجاري وحتى يوم 15 ديسمبر تم إعادة 416 ألف مستفيد على 311 ألف بطاقة تموين على دفعتين، كما تم إصدار 155 ألف بطاقة تموين جديدة وبدل فاقد وتالف وفصل اجتماعي خلال هذه الفترة أيضا وتتضمن هذه البطاقات 366 ألف مستفيد.