سموحة يستدرج "المقاصة" على استاد الإسكندرية

22 ديسمبر 2018 - 10:29 ص

يحل فريق مصر المقاصة، ضيفًا ثقيلاً على نظيره سموحة فى الخامسة مساء اليوم على استاد الإسكندرية فى إطار فعاليات الأسبوع الثامن عشر من الدوري الممتاز.

ويرغب طارق يحيي المدير الفني لسموحة في عودة الانتصارات الغائبة عن الفريق الفترة الماضية، فيما يسعي طلعت يوسف مدرب المقاصة فى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل الحفاظ على المربع الذهبي.

ويحتل سموحة المركز السابع برصيد 21 نقطة، بينما يحتل المقاصة المركز الثالث برصيد 26 نقطة.