البرلمان يناقش خطة الحكومة لتطوير شركات قطاع الأعمال

22 ديسمبر 2018 - 10:51 ص

تناقش صباح اليوم لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان في اجتماعها، البيانات والمستندات التي قدمتها وزارة قطاع الأعمال لدراستها.

يأتي ذلك للوقوف على وضع شركات قطاع الأعمال، وإبداء الرأى فى خطة التطوير التى أعدتها الوزارة لتلك الشركات.

كما تطلع اللجنة على البيانات والمستندات التى وردت من وزارة التجارة والصناعة، وذلك للوقوف على ما تضمنته خطة الوزارة من أهداف ومحاور رئيسية تتوافق مع متطلبات برنامج الحكومة وإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.