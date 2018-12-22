السيسي لضابط بالقوات المسلحة : "فين شباب المحافظة"

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متابعات- أمينة عبد العال

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القوات المسلحة

الرئيس

الصوب الزراعية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعوة إلى شباب المحافظات لحضور أي افتتاح جديد لأي مشروع.

وطالب الرئيس، القوات المسلحة بإحضار عدد من شباب المحافظة التي يفتتح بها أي مشروع، للمشاركة في مراسم الافتتاح فضلًا عن مسئولي المنطقة.

ووجه «السيسي»، خلال افتتاحه مشروع الصوب الزراعية بمدينة العاشر من رمضان، اليوم السبت، سؤالًا لأحد ضباط القوات المسلحة الذي يضع حجر الأساس للمشروع بمنطقة اللاهون، وشهده الرئيس عبر تقنية الفيديو كونفرنس، قائلًا: «ليه مجبتش معاك شباب من المحافظة يضعوا معك حجر الأساس؟».

وأكمل: «لما نيجي نعمل حاجة كده، دايمًا يكون موجود مسئولين وشباب وشابات من المحافظة».

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، المشروع القومي للصوب الزراعية، بمدينة العاشر من رمضان، والذي يستهدف إنشاء 7100 صوبة زراعية على مساحة 34 ألف فدان، بعدد من مناطق الجمهورية، وإنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسئولين بالدولة.


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