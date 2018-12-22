» إنتاج 1.5 مليون طن فواكه وخضراوات سنويًا

22 ديسمبر 2018 - 11:14 ص

قال اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إن القوات المسلحة تنفذ 7100 صوبة زراعية في عدة مواقع على إجمالي مساحات 34 ألف فدان، بمناطق العاشر من رمضان وشرق الإسماعيلية واللاهون وأبو سلطان وقطاع محمد نجيب.

وأضاف خلال كلمته بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع الصوب الزراعية بمدينة العاشر من رمضان، اليوم السبت، أن الإنتاج الإجمالي المستهدف من المشروع هو 1.5 مليون طن سنويًا وهي إنتاجية 150 ألف فدان من الزراعات المكشوفة.

وأوضح أن الهدف من المشروع هو توفير الكميات من الخضر والفاكهة للشعب المصري بأقل تكلفة وعلى أقل مساحة من الأرض، وترشيد الاستخدام من المياه العذبة في ظل محدودية المتاح منها، مبينًا أن استخدام الصوبات الزراعية العادية يعد ترشيدًا كبيرًا في استخدام المياه، والتي تقل بنسبة 40% عن الزراعات المكشوفة لنفس المساحة، بينما الصوبات عالية التكنولوجيا يصل توفير المياه بها إلى 80% مع إنتاجية 4 أضعاف لنفس المساحات من الزراعات المكشوفة.

وأشار إلى استهداف المشروع زيادة المعروض أمام المواطنين من الخضراوات والفواكه، لأن حصة الفرد حاليًا من الفواكه هو 95 كيلو جرامًا فقط سنويًا، وذلك لانخفاض الإنتاج مع الزيادة السكانية.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، المشروع القومي للصوب الزراعية، بمدينة العاشر من رمضان، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسئولين بالدولة.