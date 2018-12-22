السيسي لـ المصريين: "لازم تكونوا سعداء"

22 ديسمبر 2018 - 12:36 م

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية إلى القائمين على تنفيذ مشروع الصوب الزراعية، مشيدًا بمنظومة العمل لتنفيذ المشروع، قائلا: "المشروعات مكنتش هتتحق إلا بمنظومة عمل جيدة".

وأضاف "السيسي" خلال افتتاح المشروع القومي للصوب الزراعية،، مخاطبًا المصريين، "لازم تكونوا سعداء، وفخورين.. يعني مشروع زي ده ميخلكوش تشعروا بالفخر، ولو في حاجة مش مريحاني على الأقل هسكت، إحنا بنعمل كتير مع بعض، اجروا معانا ونجري مع بعض".

يفتتح اليوم السيسي المشروع القومي للصوب الزراعية بالعاشر من رمضان، ومن المقرر افتتاح 7100 صوبة زراعية على مساحة 34 ألف فدان، نفذتها الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في مجال الأمن الغذائي.