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إعدام "سلطان الأسفلت" في إيران

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سلطان الأسفلت
سلطان الأسفلت

وكالات- الدويني فولي

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أعدمت السلطات الإيرانية حميد رضا باقري درمني، رجل الأعمال المعروف محليًا باسم "سلطان القير" أو الأسفلت، بعد إدانته بتهم فساد.

ويتهم درمني بتحصيل مبالغ يصل مجموعها إلى مئة مليون دولار عبر عمليات احتيال وتزوير وتقديم رشى.

وقال محققون في طهران إنه أدين بتقديم رشى إلى مقيمين لرفع قيمة عقارات يمتلكها لضمان الحصول على قروض مدعومة من الدولة.

واستخدم شركات كواجهة للحصول على أكثر من ثلاثمائة ألف طن من مادة الأسفلت (القير)، الذي يعد إنتاجه من أكثر الصناعات المربحة في إيران.

وبات درمني ثالث رجل أعمال يعدم في إيران منذ بدء الحملة على الفساد في إيران في وقت سابق هذ العام.

وفي مايو الماضي، جرى تنفيذ حكم الإعدام برجل الأعمال الملياردير مهافريد أمير خوسروفي، بعد إدانته بفضائح تتعلق بالرشوة، والاختلاس والتزوير وغسيل الأموال، ما كبد 14 مصرفا إيرانيا حكوميا وخاصا خسارة حوالي 2.6 مليار دولار.

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