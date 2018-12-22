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9 ملايين جنيه للمنظومة الإلكترونية للغرف السياحية

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الغرف السياحية

أمينة عبد العال

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الغرفة السياحية

منشات فندقية

صندوق السياحة

أعلنت غرفة المنشآت الفندقية، عن موافقة مجلس إدارة صندوق السياحية على تخصيص مبلغ 9 ملايين و750 ألف جنيه لصالح الاتحاد العام للغرف السياحية وذلك لتفعيل مشروع إنشاء المنظومة الإلكترونية للربط بين قطاع السياحة بغرفة المختلفة وبين وزارة الداخلية.

وقالت الغرفة إنه بناء على الاجتماعات المتعددة بين الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفتي الفنادق والشركات مع الجهات الأمنية وقطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لتفعيل منظومة الربط الالكتروني بين مفردات الحركة السياحية مع وزارة الداخلية ولتحويل النظام الورقي المتبع بين غرفتي الشركات والفنادق وشرطة السياحة والآثار إلى النظام الإلكتروني مؤمن تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالتحول إلى النظام الرقمي.

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