رد مفاجئ لرئيس البرلمان عن تعدى الصيادلة على الصحفيين

22 ديسمبر 2018 - 01:40 م

اعترض رئيس مجلس النواب علي عبد العال، على الاعتداء على الصحفيين، ورفض الاعتداء علي أي صحفي.

وقال رئيس البرلمان في جلسته اليوم: "نرفض تمامًا الاعتداء على أي صحفي أو إعلامي.. حرية الرأي من الحريات الأساسية".

جاء ذلك تعقيبًا على البيان العاجل الذي تقدم به النائب مصطفي بكري خلال الجلسة العامة، اليوم السبت، بعد الاعتداء على أربعة صحفيين في نقابة الصيادلة الأسبوع الماضي.

وأكد بكري، أنه تم احتجاز الزملاء الصحفيين داخل نقابة الصيادلة دون احترام لمهنة الصحافة ما يمثل اعتداء على حرية الصحافة، قائلاً: "أتقدم بهذا البيان للحكومة ولابد من وقفة حازمة ضد هذه المجموعة الآثمة التي اعتدت على الصحفيين".