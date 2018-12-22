» آرسنال يتخطى بيرنلى بثلاثية

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أرسنال

بيرنلى

حقق فريق آرسنال فوزًا هامًا على نظيره بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

وسجل أوباميانج هدفين لآرسنال، في الدقيقتين 14 و48، وأحرز أليكس إيوبي الهدف الثالث، في الدقيقة 91، بينما أحرز آشلي بارنس هدف بيرنلي، في الدقيقة 63.

وغادر محمد النني نجم المنتخب الوطني المباراة فى الدقيقة 58 بعدما بدأ أساسيًا، ودخل لوكاس توريرا بدلا منه، وهو الذى تسبب فى هدف بيرنلى الوحيد بعد محاولة إبعاد غير موفقة للكرة داخل منطقة الجزاء.

وواصل آرسنال احتلال المركز الخامس في جدول البريمييرليج بعد وصولهم للنقطة 37، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 12 نقطة، في المركز الثامن عشر.


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