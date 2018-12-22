5 محافظات يقترب عدد سكانها من 40 مليون نسمة

22 ديسمبر 2018 - 04:58 م

أكد الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، أن هناك خمسة محافظات يقترب عدد سكانها من 40 مليون نسمة، هي بالترتيب القاهرة والجيزة والشرقية والدقهلية والبحيرة.

وقال "بينما نجد خمس محافظات أخرى يقل عدد سكان الواحدة منها عن المليون نسمة، وهي الوادي الجديد والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح".

وأضاف أن محافظة القاهرة تحتل المركز الأول في عدد السكان وفقا لتعداد 2017 حيث بلغ 9 ملايين و539 ألفا و673 نسمة، يليها محافظة الجيزة التي بلغ عدد سكانها 8 ملايين و632 ألفا و21 نسمة، يليها محافظة الشرقية 7 ملايين و163 ألفا و824 نسمة، ثم محافظة الدقهلية 6 ملايين و492 ألفا و381 نسمة، ثم محافظة البحيرة 6 ملايين و171 ألفا و613 نسمة.

وأكد مقرر المجلس القومي للسكان على أن النمو السكاني المتزايد يعد أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها مصر في جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث بلغ عدد السكان في الداخل يوم 11 ديسمبر الجاري 98 مليون نسمة.

وأشار إلى أن هذا العدد الضخم من السكان يتركزون في 7.8% فقط من جملة مساحة مصر التي تزيد على مليون كيلو متر مربع، وقد ترتب على ضآلة المساحة المأهولة بالسكان بمقارنتها بجملة المساحة أن أصبحت مصر تعاني من الكثافة السكانية العالية، إذا ما قورنت بالكثافة السكانية في كثير من دول العالم.

كما أكد أن المشكلة السكانية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المختلفة، كما أنها تؤثر بصورة مباشرة على جهود الدولة في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فمصر تقع في مصاف الدول التي تعاني بشدة آثار المشكلة السكانية، فقد أصبحت هذه المشكلة تمثل تحديًا كبيرًا للدولة المصرية، لذلك فإن مواجهة المشكلة السكانية تقع في مقدمة أولويات واهتمامات القيادة السياسية في مصر.

وقال: "نجد أن الدستور المصري في مادته الــ41 نص على أن تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها وذلك في إطار تحقيق التنمية ".



