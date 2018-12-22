المؤبد والحبس للمتهمين بـ أحداث أبو العزم الإرهابية

22 ديسمبر 2018 - 05:05 م

قضت اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بوادي النطرون، بمعاقبة المتهم هيثم السيد أبو الخير بالسجن المؤبد ومعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات و 3 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات وبالسجن 3 سنوات لـ4 متهمين آخرين لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية تستهدف رجال الأمن وتدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بقناة السويس لتعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر في الخلية المسماة إعلاميا ب "أحداث أبو العزم الإرهابية " .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم ود.على عمارة .

كشفت التحقيقات ارتباط المتهم طارق طه أبو العزم الضابط السابق بالقيادي بتنظيم القاعدة محمد جمال عبده وتأسيس خلية إرهابية تدعو لتكفير الحاكم وتدعو للخروج عليه ووجوب الجهاد ضد العاملين بالدولة بالقوة والعنف وتمكنوا من تشكيل خلية بين أفرادها أعضاء من دول أخرى وخططوا لارتكاب أعمال عدائية ضد المنشآت العامة والحيوية وقام المتهم الأول بإعداد برنامج فكري وعسكري وحركي لتجهيز العناصر الإرهابية وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية وإعداد العبوات الناسفة واتخاذهم أسماء حركية وسفرهم الى ليبيا لتدريبهم ثم عودتهم مرة أخرى وبعد تمكنهم من الحصول على الأسلحة المهربة .

وتوصلت التحقيقات الى قيام المتهمين بسام السيد إبراهيم أبو الخير وشقيقه هيثم المقيمان بقرية حوين مركز قطور محافظة الغربية بإجراء تجربة على بعض العبوات الناسفة بأحد الطرق فتصادف مرور دورية أمنية فقاما بإطلاق الأعيرة النارية عليها وبعدها طالب المتهم الأول طارق أبو العزم من المتهم الثالث عادل الغنام تهريب المتهمين بعد كشف جريمتهما إلى ليبيا خوفا من ضبطهما وأثناء سفرهما تم ضبطهما في أحد الأكمنة بمدينة سيوة وبحوزتهما مبالغ مالية كبيرة بعملات أجنبية مختلفة .



