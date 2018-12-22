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معرض الكتاب: توفير وسائل مواصلات لنقل الجمهور مجانًا

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معرض الكتاب

وسائل مواصلات

نقل الجمهور

أعلن معرض القاهرة الدولي للكتاب، عن توفير وسائل مواصلات لنقل الجمهور للمعرض مجانًا، بعد نقله إلى مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وقالت إدارة المعرض في بيان صدر، منذ قليل: «ملف وسائل المواصلات يعد من أهم الملفات التي تحرص عليها الهيئة المصرية العامة للكتاب مع اللجنة العليا للمعرض ليتم الانتهاء من إعداد خطة كاملة تتضمن مواقع ثابتة في أنحاء الجمهورية، وكذلك المداخل، لتغطية الزائرين القادمين من المحافظات، كما يتم العمل من أجل التنسيق مع المحافظة بهدف توفير خطوط سيرفيس والسماح لهم بالوصول إلى مقر إقامة المعرض».

وأضاف البيان: «سيتم توفير مواصلات ذهاب وعودة داخل القاهرة حتى آخر شخص موجود بأرض المعرض (مجانية - مدعمة) بالاتفاق مع شركات نقل الركاب بالقاهرة".

ويفتح معرض القاهرة الدولى للكتاب أبوابه للجمهور يوم 23 يناير إلى 5 فبراير، وتأتي «جامعة الدول العربية» ضيف الشرف هذه الدورة من المعرض، وشخصية المعرض «ثروت عكاشة - سهير القلماوي».


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