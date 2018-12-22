الصحة: توفير «تابلت» لأطباء المستشفيات النموذجية

22 ديسمبر 2018 - 05:27 م

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، اجتماعا لمتابعة تنفيذ مشروع المستشفيات النموذجية بالمحافظات، بالمعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية.

حضر الاجتماع الدكتور هشام الشرقاوي، مدير المشروع القومي للمستشفيات النموذجية، واللواء سيد الشاهد، مساعد الوزيرة للشئون المالية والإدارية، والدكتور علي محروس، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد صلاح، أمين عام هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور محمد ضاحى، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عبد الرحمن، مستشار الوزيرة للمشروعات، والمهندس وائل شحاتة مسئول ميكنة منظومة التأمين الصحي الجديدة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول عرض آخر مستجدات التقييم الهندسي للمستشفيات، لتصبح مستشفيات تشمل معايير الجودة والسلامة وتحظى برضاء متلقي الخدمة، ووجهت وزيرة الصحة بسرعة إنهاء إجراء التعاقدات مع الجامعات لتوفير القوى البشرية من الأطباء.

وكشف مجاهد أن وزيرة الصحة وجهت أيضًا باختيار مدير إداري للمستشفيات النموذجية، يكون له خلفية عسكرية على أن يكون هناك إعلان بذلك في الصحف لشفافية الاختيار، موضحة أن عقود الصيانة، والأمن، والتغذية، والنظافة، ستكون مركزية وستتولاها عدد محدد من الشركات، على أن تكون هناك متابعة دورية من الوزارة والمديرية بالمحافظة التابع لها المستشفى، لضمان تقديم الخدمة بأفضل شكل ممكن، وطبقا لمعايير الجودة.

وأشار إلى أن وزيرة الصحة أكدت توفير "تابلت" لأطباء الطوارئ والرعاية المركزة والحضانات، والتخدير في تلك المستشفيات النموذجية، مع توفير شبكة "Wi Fi " في سكن الأطباء والطوارئ، موضحة أنها تتابع أعمال تطوير سكن الأطباء والتمريض في جميع المستشفيات، تمهيدًا لتنفيذ وتطبيق "المشروع القومي لتحسين بيئة العمل".

ولفت مجاهد إلى أن وزيرة الصحة وجهت بالانتهاء من خطة تدريب الأطباء بتلك المستشفيات، حيث تنقسم خطة التدريب إلى تدريب إداري وفني وإكلينيكي، مشيرًا إلى أن التدريب الإداري تم حتى الآن لـ 11 مدير مستشفى نموذجي تم اختيارهم بعناية، حيث تم تدريبهم على أسس القيادة، والتخطيط الاستراتيجي للتأمين الصحي الجديد، لافتًا إلى أنه سيتم اختيار المتفوقين منهم بعد تقييم أدائهم لإرسالهم في بعثات تدريبية إلى فرنسا وإنجلترا، للتدريب على إدارة المستشفيات.

وقال مجاهد: إن التدريب الفني والإكلينيكي بدء بالفعل في تأهيل ورفع كفاءة الأطباء والتمريض، وفقًا لبرامج تدريبية مكثفة، وجار وضع بروتوكولات اكلينيكة موحدة للعلاج، ونظام الطوارئ والاستدعاء وإدارة العمليات، وجار تباعا تدريب الأطباء في التخصصات المختلفة لرفع كفاءتهم بالتعاون مع بنك المعرفة المصري عن طريق التعلم عن بعد، على أن يتم اختيار المديرين مع الأطباء المتفوقين لمن خاضوا هذه الدورات بنجاح، لإرسالهم في بعثات إكلينيكية تدريبة لمختلف الدول الأوروبية، وأمريكا واليابان، على أن يكون مدته شهر من كل عام لمدة 4 أعوام لكافة المتدربين في تخصصات العظام، والجراحة، والطوارئ، والنساء، والأطفال، كما يتم دراسة وضع اتفاقيات لاستدامة هذه البعثات.



