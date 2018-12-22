«التموين»: عودة 34 ألف محذوف من البطاقات

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وزارة التموين

تظلمات

موعد صرف التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، قبول تظلمات المرحلة الثالثة بشهر ديسمبر، وتبلغ 25 ألفًا و849 بطاقة، بإجمالي 34 ألفا و212 مستفيدا.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن أصحاب التظلمات المقبولة عادوا، وتم إدراجهم بقائمة صرف التموين والخبز عن شهر ديسمبر، بعد قيامهم بتحديث وتصحيح بياناتهم بموجب طلبات التظلم التي تقدموا بها بمكاتب التموين، خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر 2018، مؤكدة أنه تم مراجعة البيانات الخاصة بهم، وبعد التأكد من صحتها وتصحيح البيانات الخاطئة بها، والتأكد أيضا أنهم من المستحقين للدعم، تم عودتهم على بطاقتهم التموينية.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مكاتب التموين ما تزال تتلقى تظلمات المواطنين، من خلال حصولهم على استمارة "أداء الخدمة"، وكتابة بيانات أفراد الأسرة مرفق بها صورة الرقم القومي لهم، وعملية تقديم التظلمات ومراجعة بيانات المتقدمين مستمرة.

وأكد أنه يتم عودة من تم حذفهم فور تصحيح الأخطاء ببياناتهم، وعودتهم للصرف بشكل طبيعي على بطاقتهم التموينية بشكل أسبوعي، وأي فرد يعود على البطاقة يحصل على مستحقاته التموينية كاملة سواء في صرف الخبز أو التموين.



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