» خلال شهر.. مباحث الكهرباء والضرائب تُحصل 220 مليون جنيه

22 ديسمبر 2018 - 05:30 م

ضبطت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، 65 ألفا و990 جنحة سرقة تيار كهربائى، 151 مخالفة شروط التعاقد، وتحصيل قيمة الغرامات المقررة في 62 ألفا و950 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفة شروط التعاقد بمبالغ مالية بلغت نحو (46،682،547 جنيهًا)، تنفيذ (4861) حكما قضائيا حبسا جزئيا.

ويشار إلى أن قيمة المبالغ المالية المحصلة خلال شهر بلغت (213،289،171) جنيها جراء ضبط (306607) قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفة شروط التعاقد.

في سياق مباحث التهرب الضريبى، كشفت 219 حالة تهرب ضريبى شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، و85 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، وضبط (510) قضايا تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، (36) سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركى، (111) قضية تهرب من الجمارك حيث بلغت متحصلات إجمالى القضايا (740،280) جنيها.

ويشار إلى أن قيمة المبالغ المالية المحصلة خلال شهر بلغت (7،367،606) جنيهات جراء ضبط 6460 قضية تهرب ضريبى مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.



