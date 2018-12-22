28 فبراير الحكم على المتهمين برشوة جهاز شئون البيئة

22 ديسمبر 2018 - 05:35 م

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهمين، عصام أبوالدهب خلف، مدير عام الشئون القانونية بجهاز شئون البيئة، وعاطف سعد عامر، رئيس قسم بشركة ترافكو للسياحة، ومحمد عبدالله محمود، مندوب بشركة ترافكو للسياحة، بتهمة الرشوة لجلسة 28 فبراير المقبل للنطق بالحكم .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير، ومجدي عبدالمجيد، وحسام فتحي، وأمانة سر سعيد عبدالستار.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أنه في غضون شهر يونيو وحتي2972013 بدائرة قسم المعادي، قيام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ 20 ألف دولار، على سبيل الرشوة، أخذ منه بواسطة المتهم الثالث مبلغ 10 آلاف دولار، مقابل إصداره على خلاف الحقيقة، لشهادات تصالح بيئية عن مخالفات ارتكبتها شركة ميراج للفنادق والتنمية السياحية، التابعة للشركة محل عمل المتهمين الثاني والثالث، على النحو المبين بالأوراق.

كما كشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم الثاني بتقديم رشوة إلى موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول مبلغ الرشوة موضوع الاتهام.