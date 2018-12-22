» مدافع الأهلي لـ«الشحات»: «منتظرينك»

22 ديسمبر 2018 - 05:45 م

حرص محمود الجزار مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه رسالة إلى حسين الشحات لاعب العين الإماراتي، وذلك قبل خوضه مع فريقه نهائي كأس العالم للأندية.

وكتب "الجزار"، على حسابه بموقع التواصل "انستجرام" :"تجيب البطولة وتاخد اول طيارة على مصر، منتظرينك في يناير في التتش".

وأنهى مجلس إدارة النادي الأهلي صفقة حسين الشحات لاعب فريق العين الإماراتي على أن ينضم للفريق الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، يناير القادم وعقب مشاركته في كأس العالم للأندية.

وحسم مسؤل بارز بالنادي الأهلي مع إدارة العين الإماراتي صفقة التعاقد مع حسين الشحات لاعب العين بشكل شبه نهائي عقب مشاركته في كأس العالم بالإمارات لمدة 4 مواسم ونصف بداية من يناير المقبل.

وينضم الشحات للنادي الأهلي عقب المشاركة في مونديال الأندية مقابل 4 ونصف مليون دولار أي ما يعادل 80 مليون جنيه مصري تقريباً، بعد موافقة إدارة العين على رحيل اللاعب في يناير المقبل خاصة مع قرار المدير الفني الإبقاء على 4 لاعبين أجانب ليس من بينهم الشحات مما يسهل انتقاله للأحمر.

ويتحمل رجل أعمال عربي إماراتي نصف تكاليف صفقة انتقال حسين الشحات نجم العين الإماراتي أي ما يعادل 40 مليون جنيه على أن يدفع مجلس إدارة النادي الأهلي باقي المبلغ لحسم الصفقة رسمياً في الميركاتو الشتوي.

وحصل النادي الأهلي على توقيع حسين الشحات لمدة 4 مواسم ونصف عندما انضم في أحد معسكرات المنتخب في الإسكندرية للمشاركة في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية، ووقع اللاعب في حضور مسؤل بارز بالنادي الأهلي.

ومن المنتظر أن يتقاضى حسين الشحات مع الأهلي 5 ملايين جنيه في الموسم الواحد مع الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف أي ما يعادل 22 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى الحملات الإعلانية والمميزات الأخرى عند ارتداء الفانلة الحمراء.