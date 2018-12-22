مليار يورو لتحديث معدات شركات قطاع الأعمال

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هشام توفيق
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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تنفذ حاليا عملية تحديث لجميع معدات مراحل التصنيع فى الشركات التابعة لها، سواء فى قطاع الغزل والنسيج، أو صناعة السيارات، بتكلفة 1.3 مليار يورو.

وأضاف أن هناك مساعي حالية لاستقدام شريك عالمى يساهم فى وضع مصر كقاعدة تصديرية للسيارات عالميا، ويعمّق عناصر صناعتها المحلية.
واستعرض توفيق - خلال لقائه، مع «لى يونج»، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، والوفد المرافق له - بعض الإصلاحات فى المنظومة الإدارية بالشركات التابعة، من بينها تطبيق نظام لتخطيط الموارد «ERP»، يشمل المخازن والحسابات والمشتريات والموارد البشرية، بجانب تنظيم دورات تدريبية فى محاسبة التكاليف لرفع كفاءة العاملين فى هذا المجال، فضلاً عن إنشاء وحدات للتسويق المركزى بالشركات القابضة، لمعاونة الشركات التابعة فى تسويق منتجاتها، ووضع خطط تسويقية جديدة، وكذلك الاستعانة باستشارى لوضع معايير لكفاءة رؤساء مجالس إدارات الشركات.



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