مليار يورو لتحديث معدات شركات قطاع الأعمال

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تنفذ حاليا عملية تحديث لجميع معدات مراحل التصنيع فى الشركات التابعة لها، سواء فى قطاع الغزل والنسيج، أو صناعة السيارات، بتكلفة 1.3 مليار يورو.

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تنفذ حاليا عملية تحديث لجميع معدات مراحل التصنيع فى الشركات التابعة لها، سواء فى قطاع الغزل والنسيج، أو صناعة السيارات، بتكلفة 1.3 مليار يورو.