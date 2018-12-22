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صحيفة «تايم» الأمريكية تختار صورة 2018 من غزة

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صحيفة «تايم» الأمريكية
صحيفة «تايم» الأمريكية

وكالات - خالد الشرقاوي

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غزة

أفضل صورة

صحيفة تايم الأمريكية

أعلنت مجلة "تايم" الأمريكية، أنّها اختارت صورة لمواطن غزاوي أصيب برصاص القوات الإسرائيلية، ونقل على عربة يجرها حصان في يوم 15مايو عام 2018.

وأفادت مصادر فلسطينية، أنّ الصحيفة الأمريكية، اختارت صورة من غزة، من بين أفضل 100 صورة للصحيفة خلال عام 2018.

وهذه الصورة، التقطت حينما انتفض المتظاهرون الفلسطينيون على حدود غزة، تزامنا مع نقل الولايات المتحدة سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.



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