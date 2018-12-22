  • السبت 22 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:00 م
بحث متقدم
حرب 48 (أرشيفية)

وثيقة سرية تكشف مخططًا إسرائيليًا منذ عام 1949

ريال مدريد والعين

بث مباشر.. مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي

أحمد الطيب

جولات "الطيب" في 2018.. رسالة سلام لبني الإنسان

مجلس النواب

قنوات دولية مصرية لمواجهة الشائعات

عذاب القبر

معركة بين داعية سلفي وباحث حول «عذاب القبر»

الرئيس السوداني عمر البشير

البشير يدفع بالجيش إلى الشارع لمواجهة المتظاهرين

الانتخابات الرئاسية 2018 في محافظات مصر

غدًا.. القضاء يبدأ نظر دعوى تعديل مدد الرئاسة

زيادة سكانية (أرشيفية)

5 محافظات يقترب عدد سكانها من 40 مليون نسمة

الأمير طلال بن عبدالعزيز

وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز شقيق ملك السعودية

الإنترنت في مصر

خطة سرية لرفع سرعات الإنترنت في مصر

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس

قضايا وحوادث

الأنبا إبيفانيوس رئيس دير أبومقار بوادي النطرون
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

‎تأجيل محاكمة 11 متهما بسحل "زين بولاق"

#

غدا.. محاكمة المتهمين بالتعدي على كمين المناوات

#

تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى

#

غدًا محاكمة المتهمين بالتعدي على كمين المنوات

قتل

الدير

الانبا ابيفانيوس

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث فارس ومحمد المر، وسكرتارية حسني عبدالحليم، تأجيل محاكمة المتهمين وائل سعد تواضروس، الراهب المشلوح أشعياء المقاري، والراهب فلتاؤوس المقاري، المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا أبومقار بوادي النطرون، لجلسة الخميس الموافق 27 ديسمبر، لتنفيذ طلبات جديدة لهيئة الدفاع.

ووافقت هيئة المحكمة على طلب الدفاع بمناقشة 3 من شهود النفي، رهبان الدير، وهم إبرام جرجس رافائيل ويوساب المقارنة ومجدي جاد الله، وضم الدفتر الخاص بالزائرين للدير عن يومي 28 و29 يوليو.

كما قررت المحكمة تشكيل لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين الاستشاريين بالمجلس الإقليمي للصحة النفسية بالإسكندرية للانتقال إلى محبس المتهم الثاني، ريمون رسمي منصور فرج، بسجن برج العرب، وذلك لتوقيع الكشف الطبي النفسي عليه لبيان مدى سلامته النفسية ومدى قدرته على الإدراك أو الاختيار، وقت محاولته الانتحار من عدمه، وألزمت اللجنة إعداد تقرير مفصل بشأن ذلك، وعرضه على هيئة المحكمة فور الانتهاء منه، وأوكلت النيابة العامة بتنفيذ القرار، مع استمرار حبس المتهمين.

وكانت هيئة المحكمة استمعت خلال الجلسات الماضية إلى شهادة اللواء خالد عبدالحميد، وكيل المباحث الجنائية بوزارة الداخلية، واللواء محمد هندي، مدير مباحث البحيرة، والعميد عبدالغفار الديب، رئيس مباحث البحيرة، والمقدم خالد حنفي، رئيس مباحث وادي النطرون السابق، والدكتورة نجوى عبدالعزيز، رئيس منطقة الطب الشرعي بطنطا، والدكتور ياسر بركات، رئيس مصلحة الطب الشرعي بالبحيرة، والقس أنجليوس إسحاق، سكرتير البابا شنودة، وعدد من رهبان الدير وشهود الإثبات والنفى، وأنكر المتهم الأول وائل سعد تواضروس، قيامه بالقتل أو اعترافه على المتهم الثاني بالاشتراك معه في ارتكاب الجريمة، كما أنكر المتهم الثاني مشاركته في ارتكاب الجريمة.

وعُثر على الأنبا إبيفانيوس مقتولًا في إحدى طرقات دير أبومقار، صباح الأحد 29 يوليو الماضي، وادعى المتهم الأول، وائل سعد تواضروس، محاولة الانتحار، على خلفية تجريده من الرهبة، بينما حاول المتهم الثاني، فلتاؤس المقاري، الانتحار بقطع شرايينه وإلقاء نفسه من أعلى مبنى العيادة، بعد ادعاء المتهم الأول الانتحار، وتوفي أحد الرهبان ويدعى زينون المقاري، في دير المحرق بأسيوط، بعد قرار نقله من دير أبومقار ضمن 6 رهبان آخرين تم استبعادهم من الدير بناءًا على قرار البابا تواضروس لضبط الرهبة بالدير.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التفسير الطبقي لموقف الإسلاميين من البرادعي

محمود سلطان

هل أصبحت السجون.. الخليج الجديد؟!

فراج إسماعيل

شرارة باريس وذكريات (منع الممنوع)؟

د. هشام الحمامي

المصري.. بعافيه حبتين

حسام فتحي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الإسماعيلى يتأهل إلى دور المجموعات بأبطال أفريقيا
» تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس
» «الأرصاد»: شبورة كثيفة صباحًا.. طقس شديد البرودة ليلًا
» تفاصيل انفعال «السيسي» على رئيس«الوطنية للزراعات»
» الكويت تحذر رعاياها في العراق
» اعتقال 14 من قيادات المعارضة السودانية وتجدد الاحتجاجات
» مدافع الأهلي لـ«الشحات»: «منتظرينك»
» خلال شهر.. مباحث الكهرباء والضرائب تُحصل 220 مليون جنيه
» بالصور.. «ماسبيرو» تغرق فى المياه
» ريفر بلايت يحصد المركز الثالث بمونديال الأندية
» الـ5G تشعل حربًا جديدة بين الصين وأمريكا

استطلاع رأي

من هو أفضل إعلامي في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:26 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين