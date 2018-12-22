» الإسماعيلى يتأهل إلى دور المجموعات بأبطال أفريقيا

22 ديسمبر 2018 - 06:34 م

تأهل فريق الإسماعيلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري ابطال أفريقيا، رغم الهزيمة أمام القطن الكاميروني، بهدفين مقابل هدف، في مباراة العودة بدور الـ 32، لتكون مجموع المباراتين 3-2 لصالح الدراويش.

وكان الإسماعيلي قد فاز علي القطن الكاميروني في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين علي استاد الإسماعيلية.

تقدم للإسماعيلي باهر المحمدي في الدقيقة 4 من ركلة الجزاء ، وبعد احراز الهدف الاول للدراويش ، ضغط متوقع من لاعبي القطن الكاميروني بسبب التأخر في النتيجة حيث أن القطن أصبح في إحتياج إلى أربع أهداف كاملة لتخطي دور 32.

وفي الدقيقة 7، كاد عبد الرحمن مجدي لاعب الدراويش أن بضيف الهدف الثاني للدراويش بعد إنفراد تام بالمرمى حيث قام بالتصويب على يسار حارس القطن الذي وضع يديه في الكرة ثم ارتطمت بالقائم الأيسر وخرجت إلى ركنية من جهة اليمين.

وفي الدقيقة 38 لسعد الجزيرة أضاع فرصة إضافة هدف ثان بعد ما استلم الكرة بالكعب ووضعها أمامه ثم تصويب من داخل منطقة الجزاء ولكن كرته مرت أعلى منتصف العارضة.

وقبل نهاية الشوط الاول تمكن القطن الكاميروني في ادراك هدف التعادل بعد ضغط متواصل علي دفاعات الاسماعيلي.

ومع انطلاق الشوط الثاني، وصل الفريق الكاميروني الضغط علي الاسماعيلي ليحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للقطن يتمكن منها الفريق الكاميروني احراز الهدف الثاني في الدقيقة 66 .

وفي الدقيقة 79، أهدر شكري نجيب ادراك هدف التعادل للدراويش بعد مراوغة للمدافع وإنفراد تام بالمرمى وتصويب بالقدم اليسرى أمسك بها حارس مرمى القطن من الزاوية الضيقة.