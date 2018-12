أمريكي سجن بالخطأ 17 عامًا.. هكذا تم تعويضه

وافقت محكمة في أمريكية على دفع تعويض لرجل قضى 17 عاما في السجن، عقب إدانته بشكل خاطئ في جريمة سطو مسلح ارتكبها شبيه له.

وحصل ريتشارد جونز صاحب الـ42 عاما، على تعويض وقدره 1.1 مليون دولار، بموجب قانون جديد يمنح تعويضات للأشخاص الذين سجنوا بالخطأ.

ووفقا لموقع "wkrn " الأمريكي، تواصل جونز مع منظمة غير ربحية، تقدم المساعدة القانونية للذين تمت إدانتهم بالخطأ.

وتمكن فريق البحث التابع للمنظمة، من تعقب ريكي الحقيقي.

ويدعى الشبيه ريكي أموس، وحاول في عام 1999 الاستيلاء على حقيبة سيدة، وسرق هاتفها بعد أن قاومته وسقطت، ما أدى إلى إصابتها بخدوش في ركبتها.

وبناء على الأوصاف التي قدمتها الضحية وشهود عيان، تم القبض على ريتشارد جونز بتهمة السطو المسلح، حيث كان الشخص الوحيد المطابق لوصف الشهود في منطقة وقوع الحادثة.

ورغم تأكيد جونز وعدد من الشهود، وجوده في منزل صديقته عند وقوع الحادث، أدانته المحكمة وحكمت عليه بالسجن لمدة 19 عاما، نتيجة وجود إدانات سابقة بحقه.

Richard Anthony Jones spent 17 years in prison for a crime he says was committed by his doppelganger. Now, he will receive a $1.1 million settlement in a lawsuit that was resolved under a new mistaken-conviction law, Kansas officials announced https://t.co/YnM0ZBwvAT pic.twitter.com/hArCEwnYEo

— CNN (@CNN) 19 ديسمبر 2018