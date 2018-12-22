سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع مدافع منتخب مصر

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سيراميكا

أعلن معتز البطاوي المشرف على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا تعاقد ناديه مع أحمد الشحات لاعب منتخب مصر للكرة الشاطئية ومدافع فريق النصر للتعدين.

ووقع الشحات على عقود انضمامه لسيراميكا كليوباترا لمدة 3 مواسم ونصف، في حضور رمضان السيد المدير الفني للفريق، بعد مفاوضات ناجحة قادها البطاوي مع اللاعب وإدارة ناديه.

وسيكون الشحات الصفقة الثالثة التي يضمها سيراميكا كليوباترا لدعم صفوف الفريق الأول بداية من يناير المقبل، بعدما التعاقد مع سيف الخشاب من فيكتوريا كولن الألماني، وسليمان شعبان "الحاوي" من كرداسة.

وعقب توقيعه على العقود أعرب الشحات عن سعادته الكبيرة بالانتقال إلى سيراميكا مشددا بأن المفاوضات مع البطاوي لم تستغرق وقتا طويلا.

وأضاف مدافع النصر السابق بأن سبب اختياره الانضمام لسيراميكا الطموح الذي وجده في المسئولين والفريق ورغبتهم في الصعود للدوري الممتاز، متمنيا أن يكون إضافة قوية للفريق وأن يكون على قدر المسئولية، وعند ثقة الجهاز الفني.


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