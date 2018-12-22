بسبب السلفي.. إصابة طالب بكسر في العمود الفقري

22 ديسمبر 2018 - 07:04 م

أصيب طالب بقسم أعمال صحية بمدرسة السادات الصناعية بإدارة الخانكة التعليمية بالقليوبية، السبت، بكسر في الفقرة الثالثة بالعمود الفقري، عقب سقوطه من الطابق الرابع عند قيامه بالتصوير «سيلفي» من أعلى السطح.

كشفت التقارير الطبية عن إصابته توجه صلاح محروس، مدير إدارة الخانكة التعليمية، إلى المستشفى للاطمئنان على صحة الطالب وتم مقابلة أهله وإجراء العديد من الاتصالات بالدكتور محمد الحداد مدير المنطقة الطبية للتأمين الصحي بالخانكة لتوفير الرعاية اللازمة للطالب، كما توجه لمقابلة مدير المستشفى لتوفير الرعاية اللازمة للطالب.

ومن ناحيته، أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تشكيل لجنة فورا من الأمن والمتابعة والشئون القانونية والتعليم الفني وبرئاسة مدير الإدارة للتحقيق في الواقعة، كما كان هناك لجنة لمتابعة الامتحانات العملي من المديرية، وقاموا بعمل تقرير عن الواقعة ورفعه لمدير التعليم الفني.

تم نقل الطالب لمستشفى الخانكة المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



