مطالب بعودة منصب وزير الإعلام.. و«الأعلى الإعلام» يرد

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المجلس الاعلى للاعلام

منصب وزير الإعلام

السياسات الإعلامية

«هناك ضرورة لإعادة منصب وزير الإعلام مرة أخرى لوضع السياسات الإعلامية»، دعوة جديدة أطلقها عمرو فتحي، المدير التنفيذي لغرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع، مبررًا ذلك بأن المجلس الأعلى للإعلام «ينظم فقط ولا يضع سياسات إعلامية».

«فتحي» قال إن «تفعيل القوى الناعمة لمصر من آثارها وفنونها وما تملكه هو أمر مهم»، موضحًا أن «هذا يتطلب منظومة علاقات عامة وقدرة على التسويق الدولي بالإضافة إلى الدبلوماسية الشعبية؛ خاصة مع وجود تراجع».

المدير التنفيذي لغرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع، تابع: يتطلب ذلك تفعيل القوى الناعمة، مشددًا على أنه «حتى يتم تفعيل القوى الناعمة لمصر فلابد من تحسين جودة المنتج كما يحدث في الأفلام والدراما المصرية؛ التي لا يعد لها تعاطف في الدول العربية إضافة إلى الداخل، لذا لابد من إنتاج قوى ناعمة جاذبة تخلق تعاطف ويكون لها إغراء فكري».

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب برئاسة كريم درويش، التي ناقشت «القوى الناعمة لمصر وتأثيرها في الخارج».

أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قال إن «المجلس له من الصلاحيات ما يتيح له تنظيم العمل الإعلامي في مصر بالكامل»، مشددًا على أنه «قادر على أداء تلك المهمة على أكمل وجه».

وفي تصريح إلى «المصريون»، أوضح «سليم»، أن «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يقوم بوضع أسس ومعايير وتشريعات إعلامية، ويتمتع بصلاحيات أكثر من صلاحيات منصب وزير الإعلام».

وأشار إلى أن «من يطالبون بعودة منصب وزير الإعلام الآن، كان الكثير منهم يدعو ويلح من قبل لإلغاء ذلك المنصب»، معتبرًا أنه «من الأولى أن يركز كل شخص في مجاله ويسعى لتطويره بدلًا من التحدث في أمور أخرى بعيدًا عن المجال».

فيما، قال تامر عبد القادر، عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان، إن «هذا المطلب لا أهمية له في الوقت الحاضر، في ظل وجود المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة  والوطنية للإعلام».

وأضاف لـ«المصريون»، أن «الهيئات الثلاث تقوم بدورها على أكمل، فضلًا عن أنها تقدم التشريعات الضرورية، بجانب وضع السياسات الإعلامية، وهو النظام الذي أصبح متبعًا في غالبية دول العالم وليس اختراع جديد داخل مصر».

عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان، أكد أن «أن المجلس الأعلى للإعلام يقوم بدوره على أكمل وجه، وبالتالي لا حاجة لإعادة منصب وزير الإعلام؛ لأنه لا جدوى حقيقية من ورائه».

ومن وقت لآخر تتجدد المطالب الداعية لعودة منصب وزير الإعلام، بدعوى أن الحالة المتردية التي وصل إليها الإعلام كانت نتيجة لإلغاء ذلك المنصب، فيما يقابلها البعض بالرفض، على اعتبار أن الهيئات الإعلامية الثلاث تقوم بنفس الدور.


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