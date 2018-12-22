سموحة يتعادل إيجابيا مع المقاصة

22 ديسمبر 2018 - 07:30 م

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة لقاء سموحة أمام مصر المقاصة، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ18 ببطولة الدوري العام.

تقدم الغانى جون انطوى للمقاصة فى الدقيقة 14 ، قبل أن يتعادل السيد فريد لسموحة من ضربة جزاء فى الدقيقة 84 ، ليقتسم الفريقين نقاط المباراة ويرتفع رصيد ابناء الفيوم إلى 27 نقطة فى المركز الثالث للدورى، بينما ارتفع رصيد أبناء الإسكندرية إلى 22 نقطة فى المركز السابع .

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة ومفتوحة من كلا الفريقين، سيطر لاعبو سموحة على أحداثه وأضاع لاعبوه العديد من الفرص السهلة التى كانت كفيلة بتغيير النتيجة أكثر من مرة ، فى المقابل اعتمد لاعبو المقاصة على الهجمات المرتدة التى شكلت خطورة كان أخطرها فى الوقت بدل الضائع عندما انفرد باولن فوافى بمحمد أبو جبل حارس سموحه من منتصف الملعب إلا أنه اطاح بالكرة خارج المرمى وسط اندهاش الجميع .

فى الشوط الثانى ضغط سموحة بغية تحقيق هدف التعادل، وبالفعل نجح حسام حسن هداف الفريق من الحصول على ضربة جزاء فى الدقيقة 84 يتصدى لها السيد فريد ويودعها فى المرمى بنجاح .