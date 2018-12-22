» استقالة مبعوث «ترامب» للتحالف الدولي ضد «داعش»

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وكالات - خالد الشرقاوي

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الانسحاب من سوريا

استقال مبعوث الرئيس الأمريكي للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، بريت ماكغورك، من منصبه؛ احتجاجا على قرار الرئيس دونالد ترامب انسحاب قوات بلاده من سوريا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، السبت، مصدر مطلع على الاستقالة، لم تتم تسميته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، لوكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وأشار المصدر إلى أنّ ماكغورك قدم استقالته إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، الجمعة.

وتأتي استقالة "ماكغورك" بعد يومين من استقالة وزير الدفاع جيمس ماتيس للأسباب ذاتها.

وكان "ماكغورك" أعلن في وقت سابق نيته ترك منصبه في فبراير 2019، إلا أن وكالة "أسوشيتد برس" أشارت إلى أنه قرر تعجيل خطط مغادرته المنصب نهاية ديسمبر الجاري احتجاجا على قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وأعلن ترامب، مساء الأربعاء، أنه قرر سحب قوات بلاده بالكامل من سوريا بعدما قال إنها تمكنت من هزيمة تنظيم "داعش" في سوريا.

ولم يحدد الرئيس الأمريكي جدولا زمنيا للانسحاب من سوريا.


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