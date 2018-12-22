نتائج الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وجيما الإثيوبي

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دورى الابطال

انتهى الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ومضيفه جيما الإثيوبي، والتي أسفر عن الاتفاق على كافة التفاصيل التنظيمية المتعلقة بالمباراة التي تقام غدا الأحد في إياب دور الـ32 لدوري الأبطال.

وحضر الاجتماع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري وماهر عبد العزيز إداري الفريق.

وتقرر أن يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأزرق وجورب أحمر، ويرتدي حارس المرمى اللون الأسود بالكامل.

ويرتدي فريق جيما اللون الأبيض بالكامل وحارس مرماه اللون الفسفوري، كما تم الاتفاق على حضور الفريقين إلى ملعب المباراة قبل بدايتها بساعة ونصف.



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