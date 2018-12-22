» المصري يودع كأس الكونفدرالية

22 ديسمبر 2018 - 08:03 م

ودع فريق المصرى البورسعيدى، بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية من دور الـ32، بعدما تعادل سلبيا مع ساليتاس البوركينى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الست.



تقاسم الفريقان السيطرة على مجريات اللقاء فى الشوط الأول، وإن كان أصحاب الأرض الأكثر استحواذا على الكرة لكن دون خطورة كبيرة على مرمى الفريقين، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

وفى الشوط الثانى، لم يقدم لاعبو المصرى أى جديد فى ظل تباعد الخطوط وكثرة التمريرات المقطوعة، فيما نجح الفريق البوركينى فى الوصول بالمباراة لبر الأمان بالتعادل السلبى ليتأهل إلى الدور التالى بالكونفدرالية.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز بطل بوركينا فاسو 2-0.



