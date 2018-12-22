» رئيس هيئة السكة الحديد: معايير الجودة أساس خطتنا في الهيئة

22 ديسمبر 2018 - 08:22 م

اجتمع رئيس هيئة السكة الحديد، المهندس أشرف رسلان اليوم، السبت، بقيادات ومسئولي قطاع الصيانة والدعم الفني؛ لمتابعة عمليات الصيانة الدورية والتجهيز اليومي، والاستعداد بالجرارات والعربات، وذلك ضمن خطة الهيئة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.

ووجه رئيس الهيئة، مديري الورش بالقاهرة والمناطق، بمراجعة وفحص مراحل الصيانة والتجهيز اليومي للجرارات والعربات إضافةً إلى عمليات تطوير وتحسين عربات الركاب، والتي تتضمن الصالون الداخلي للعربة، والكراسي والشبابيك، والأرضيات، والإضاءة، ودورات المياه، وتحسين مظهر العربات المكيفة الإسباني، والمميزة والمطورة التي تتم بورش الهيئة، والتأكيد على عدم خروج القطارات من الورش قبل التأكد من إجراءات السلامة والجودة.

كما أمر رئيس الهيئة، مديري الورش التى تقوم بإصلاح وتجديد وصيانة الجرارات بمختلف أنواعها (الهنشل والكندي والادترانز وEMD وGE)، وعمليات التجهيز اليومي لها، ببذل مزيدٍ من الجهد لزيادة نسبة الإتاحة لسد احتياجات الهيئة من الجرارات اللازمة لتشغيل القطارات؛ للمحافظة على انتظام مواعيد القطارات، والعمل على زيادة حجم الطن المنقول بقطارات البضائع.



