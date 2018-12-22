بمشاركة «تريزيجيه».. قاسم باشا يهزم بشكتاش

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تريزيجيه

قاسم باشا

شارك النجم محمود تريزيجيه، صانع ألعاب فريق قاسم باشا والمنتخب الوطني، فى فوز فريقه على بشكتاش بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمعتهما اليوم، السبت، بالجولة الـ17 من الدورى التركى.

وخاض تريزيجيه المباراة بأكملها وقدم مستوى فنى جيد للغاية.

أحرز أهداف قاسم باشا، ساديكو فى الدقيقة 11، والمهاجم السنغالى (هدفين) مباى ديانى فى الدقيقتين 45 و75 من ركلة جزاء ليرفع رصيده إلى 19 هدف هذا الموسم فى المسابقة متصدرا سباق الهدافين، وبافيلكا فى الدقيقة 83، فيما سجل مصطفى بيكتيميك هدف بشكتاش الوحيد فى الدقيقة 52.

بهذا الفوز ارتفع رصيد قاسم باشا إلى 29 نقطة فى المركز الثانى، بينما بقى بشكتاش فى المركز الخامس برصيد 26 نقطة.


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