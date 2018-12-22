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روسيا: الإدارة الأمريكية تسخر من شعبها

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ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

وكالات

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روسيا

سخرية

اتهمت وزارة الخارجية الروسية السلطات الأمريكية بالسخرية من شعبها، بعد تصريحات مسؤول أمريكي بأن موسكو تدخلت للتأثير على انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، التي أجريت في نوفمبر الماضي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عبر "فيسبوك"، إن من يوجه تلك الاتهامات "يُعرض الشعب الأمريكي للسخرية العالمية".

وأضافت: "بمثل هذه الأساليب لن تكون الولايات المتحدة عظيمة من جديد (الهدف الذي أعلنه دونالد ترامب بعد انتخابه رئيسا) لأن هذا السلوك لحكام العالم لن يحقق شيئا إلا الإزدراء والإشمئزاز"، حسب وكالة "سبوتنيك".

وجاءت تصريحات  المسؤولة الروسية جاء ردا على مدير وكالة الأمن القومي الأمريكية دان كوتس، الذي قال في وقت سابق اليوم، إن "قوى خارجية في روسيا والصين وإيران سعت للتأثير على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس"، لكنه لفت إلى أنه لا يملك أدلة على ذلك.

وأضاف كوتس أن أجهزة المخابرات لم تقيم فعالية التأثير الخارجي على نتائج الانتخابات.

وتابع المسؤول الأمريكي قائلا: "كان النشاط الذي رأيناه منسجما مع ما تبادلناه في الأسابيع التي سبقت الانتخابات (...) روسيا ودول أخرى، تشمل الصين وإيران، نفذت أنشطة تأثير وحملات رسائل تستهدف الولايات المتحدة لتعزيز مصالحها الاستراتيجية".

كان ترامب أصدر مرسوما بفرض عقوبات على الحكومات والمنظمات الأجنبية التي تتدخل في الانتخابات الأمريكية أو التي تشارك فيها.

وتفوق الديمقراطيون على الجمهوريين في مجلس النواب، واحتفظ الجمهوريون بغالبية مجلس الشيوخ، في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي جرت في نوفمبر الماضي.


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