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حبس ترزي قطع «عشيقته» ودفنها أسفل محله

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قررت نيابة حوادث شمال الجيزة بإشراف المستشار محمد المنشاوي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، حبس ترزى 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل فتاة تربطه بها علاقة غير شرعية وتقطيعها ودفنها بالمحل الخاص به.

وتبين من تحقيقات النيابة، أن أجهزة الأمن بالجيزة، تلقت بلاغا من الأهالي بمنطقة أرض اللواء، بانبعاث رائحة كريهة من داخل محل ترزي بالمنطقة.

وبانتقال الأجهزة الأمنية لفحص البلاغ، تبين أن الرائحة تنبعث من أسفل مصطبة أسمنتية داخل المحل، وبتكسير المصطبة وتفتيش داخلها عثرت القوات الأمنية على بقايا لجثة داخلها.

وبإعداد التحريات اللازمة، تبين أن الترزي صاحب المحل تربطه علاقة غير شرعية بفتاه، وأنها كانت تترد عليه من وقت لآخر، وبعد خلافات نشبت بينهما أقدم على قتلها وتقطيعها لأربع أجزاء ودفنها بالمحل الخاص به، ووضع عليها طبقة أسمنتية لمحاولة إخفاء جريمته.

وتمكنت القوات الأمنية، القبض على المتهم، وأحيل للنيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم في حقه.


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