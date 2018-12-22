ماذا يحدث داخل «الجماعة الإسلامية»؟.. حبيب يكشف التفاصيل

22 ديسمبر 2018 - 08:38 م

لم يتوقف الجدل حول "الجماعة الإسلامية"، وحزبها السياسي "البناء والتنمية" حتى ما بعد انسحابها من "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، الداعم للرئيس الأسبق محمد مرسي، وإسقاط عضوية عدد من قيادتها وأعضائها بعد إدراجهم على قوائم الإرهابيين.



إذ أن هناك منتقدين يقولون إن الجماعة تعاني من التخبط السياسي وعدم وضوح الرؤية اتجاه بعض القضايا على رأسها التحالف مع جماعة "الإخوان المسلمين"، وموقف الجماعة مما يطلق عليه "تمرد الجماعة الإسلامية"، في ظل عودة بعض القيادات السابقة بالجماعة إلى الإدلاء بتصريحات بما يوحي بأنها هي من تدير الأمور داخل الجماعة بالفعل.



وأعلن طارق الزمر، الرئيس السابق لحزب "البناء والتنمية" في تصريحات صحفية، أنه لا يوجد ما يسمي بحركة "تمرد الجماعة الإسلامية".



وقال: "لا يوجد شيء اسمه تمرد الجماعة الإسلامية، بل عدة أشخاص كانوا يومًا أفرادًا في الجماعة ثم انشقوا في التسعينيات، ومن ثمَّ فلا تأثير لهم على حركتنا سوى استخدامهم لمجرد "الشوشرة" من خلال بعض وسائل الإعلام".



وأضاف، أن "استقالة بعض قيادات حزب البناء والتنمية جاءت لرفع الحرج عن الحزب الذي أصبح وجوده مهددا بسبب وضع بعض أعضائه علي قوائم الإرهاب".



من جانبه، قال الدكتور كمال حبيب، الباحث في الحركات الإسلامية، إن "هناك ما يمكن أن يطلق عليه خلاف في وجهات النظر داخل الجماعة الإسلامية حاليًا، وليس انشقاقًا صريحًا كما يطلق عليه البعض، بسبب بعض القضايا الحالية التي تواجه الجماعة وحزبها "البناء والتنمية"، ومنها الاستقالات داخل الجماعة وموقف الجماعة من التحالف مع الإخوان".



وأضاف حبيب لـ "المصريون"، أن "عدم وضوح الرؤية والغموض داخل الجماعة الإسلامية تجاه بعض القضايا الخلافية هو السبب الرئيسي في تصدر قيادات سابقة للمشهد داخل الجماعة الإسلامية، وأبرزها طارق الزمر الرئيس السابق لحزب البناء والتنمية".



وأكد أن "قيادة الجماعة الإسلامية في الداخل عليها إصدار بيانات واضحة وصريحة تجاه بعض القضايا، في مقدمتها الموقف من التحالف مع الإخوان بشكل حاسم، لكن عدم وضوح الرؤية يدفع بقيادات الجماعة الإسلامية في الخارج إلى تصدر الواجهة".



وأشار إلى أن "الجماعة الإسلامية في داخل مصر ليست تصادمية ولا تدعو للعنف، وكان يجب عليها أن يكون ردها قويًا وحاسمًا فيما يثار من قضايا تتعلق بشأنها".



ولفت إلى أن "ميل بعض قيادات الجماعة الإسلامية في الخارج، وتعاطفهم مع الإخوان ساهم في عدم وضوح الرؤية حتى الآن في موقف الجماعة من تحالفها مع الإخوان، في ظل الصمت الواضح من قيادات الداخل تجاه تصدر المشهد السياسي من قبل قيادات الخارج، مما يعطي انطباعًا غير صحيح أن الأخيرة هي من تدير الأمور داخل الجماعة".



وأكد أن "هذا على عكس الحقيقة؛ فقيادات الداخل هي التي تملك الصفة الرسمية لإدارة شئون الجماعة وحزبها السياسي البناء والتنمية، وهي تحاول بقدر الإمكان عدم إثارة أي انشقاقات داخل صفوف الجماعة وتسعى جاهدة إلى عدم التصادم بين أعضائها وعدم الإقدام على أي خطوة تؤدي إلى حل حزب البناء والتنمية".



وكانت محكمة جنايات القاهرة، أدرجت في 28 أكتوبر الماضي "الجماعة الإسلامية" و164 شخصًا بينهم قيادات بالحزب والجماعة على قائمة الإرهابيين، لمدة 5 سنوات، ومن بينهم طارق الزمر ومحمد شوقي الإسلامبولي وعاصم عبد الماجد، وصفوت عبدالغني.



وأسندت المحكمة إلى المدرجين على قائمة "الإرهابيين" من قيادات وأعضاء "الجماعة الإسلامية"، اتهامات؛ من بينها "تمسكهم بتبرير أعمال العنف والإرهاب، والدعوة إلى تكفير الحاكم بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، ووجوب الخروج عليه، وتكوين خلايا إرهابية".



في الوقت الذي أجلت فيه دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية، بحل حزب "البناء والتنمية"، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي يؤول إليها، للحكم بجلسة 16 فبراير المقبل.







