» توقيف 142 متظاهرًا بالحراك السادس لـ"السترات الصفراء"

22 ديسمبر 2018 - 08:48 م

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، توقيف 142 متظاهرا في الحراك السادس لمحتجي "السترات الصفراء" في العاصمة باريس.

ونقلت شبكة "بي إف إم" التليفزيونية الفرنسية عن مصدر بالشرطة (لم تسمه) إن 16 من بين الموقوفين الـ142 "تم وضعهم قيد الاحتجاز الاحتياطي".

وأشارت إلى أن الموقوفين قد يواجهون تهما تشمل "المشاركة في أعمال غوغائية، وارتكاب أعمال عنف".

وفي العاصمة باريس، أغلقت السلطات جميع محطات المترو التي تؤدي إلى شارع "الشانزليزيه" ومحطة ميروميسنيل المؤدية إلى وزارة الداخلية وقصر الإليزيه، حسب قناة "فرانس 24" (رسمية).

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الفرنسية مقتل شخص في حادث سيارة في مدينة "بيربيغنان" جنوبي البلاد خلال احتجاج "السترات الصفراء".

وبذلك، يرتفع عدد الوفيات المرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة في فرنسا منذ ستة أسابيع، إلى 10 أشخاص.

من جهتها، كشفت وزارة الداخلية الفرنسية، عن مشاركة "نحو 23 ألفا و800 متظاهر في جميع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد حتى الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي، وفق الموقع الإلكتروني لإذاعة "فرانس إنفو".